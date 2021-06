Temptation Island, Oronzo Carinola e Valentina De Biasi genitori: «Che rumore fa la felicità?»

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi di Temptation Island diventeranno genitori. Oronzo Carinola e Valentina De Biasi hanno partecipato alla quinta edizione di Temptation Island e ora Valentina ha annunciato dal social la sua gravidanza.

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi di Temptation Island presto genitori

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi di Temptation Island diventeranno genitori. Ad annunciarlo Valentina De Biasi dal suo account Instagram condividendo una foto assieme a Oronzo Carinola mentre mostrano felici l’ecografia: “Che rumore fa la felicità? – ha scritto nella didascalia del social - Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine”.

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi durante la quinta edizione di Temptation Island sono stata una coppia molto discusa e l’esuberanza di lui con le tentatrici ha costretto Valentina a chiedere il falò di confronto per poi abbandonare il docu reality di casa Mediaset.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 21:40

