Temptation Island, Nunzia e Speranza fanno squadra e smascherano i tradimenti di Alberto. Non è mai successo nella storia di Temptation che l'incontro della coppia un mese dopo avvenisse anche con la presenza della tentatrice. Nunzia è stata fondamentale in questo confronto per far aprire gli occhi a Speranza.

Nunzia ha raccontato di aver incontrato Alberto e di averlo baciato all'insaputa si Speranza. Speranza viene messa ancora una volta davanti alle bugie del suo fidanzato. Secondo la tentatrice Alberto ha solo paura di perdere credibilità.

«Dal primo giorno che sono uscito sentivo una mancanza di Speranza » Nuzia ribatte colpo su colpo «Le vuole bene ma non la ama, fa tutto questo perchè deve salvare l'immagine dei locali»

Alberto ha mentito per tutto il tempo vedeva Speranza ma incontrava Nunzia «Per m esei un uomo piccolo così» Aberto: «Chi mi conosce sa che non è da me, ne pagherò le coseguenze, da lì sono uscito solo con una consapevolezza che è Speranza. Io ho sbagliato dentro il programma ma pure dopo».

Alessia gli chiede di dire la verità perchè ormai mentire non serve più a nulla: «Io ho capito che Speranza era tutto per me, ma quei 20 giorni sono stato bene con Nunzia e volevo darle delle spiegazioni». Spiegazioni però che sono finite con un bacio tra i due.

«Da quando è finito il programma mi ha chiamato ogni quattro giorni - dice Nunzia - Io gli ho sempre detto che l'amante non l'avrei mai fatta. La verità è che tu dell'amore non hai capito un ca**o».

Alberto dice di voler uscire con Speranza: «Sei un grande attore, lo fai solo per ripulirti». Alberto avrebbe voluto fare la proposta di matrimonio a Speranza: «Dopo 16 anni provo cose che non provavo più. Ho sbagliato mi prendo tutte le responsabilità e le conseguenze. Sono entrato pensando di non amarla e sono uscita che era tutto per me».

La cosa più bella di questo confronto è la coalizione tra le due donne, Speranza sembra finalmente libera.

