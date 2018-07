Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’ha praticamente criticata dall’inizio del reality, ma durante il falò di “” aè bastato vedere pochi immagini della fidanzata Lara assieme a Giuseppe per andare su tutte le furie.Durante la prima clip ammette di essere “pieno di errori”, poi dopo aver visionato il secondo filmato di alcune scenette divertenti fra la fidanzata e il single sbatte il pc per terra con foga e sottolinea: “Ho sbagliato tanto nei suoi confronti. Ma non è l'atteggiamento giusto da tenere per dimostrare che ci tiene a me".Michael è distrutto e cammina per la villa disperato, poi scrive con una bottiglia di salsa su una coperta bianca: "Eri tutta la mia vita" e scappa a nascondersi in spiaggia.