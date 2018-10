Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un vero e proprio caso a. Secondo, protagonista dell’ultima edizione, la fidanzataaveva già programmato il suo comportamento all’interno del programma Mediaset.L’ex concorrente ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito “Isa&Chia” in cui fa sapere di aver ascoltato audio rivelatori: “In queste ultime settimane – si legge sul sito - ho avuto modo di ascoltare degli audio e di leggere dei messaggi suoi inviati ad altre persone, scritti prima ancora che noi partissimo, in cui lei sosteneva di avere già tutto ben chiaro, che mi avrebbe fatto fare una figura di merda, che su tutto mi avrebbe ‘fottuto sul tempo’ e che avrebbe dato al pubblico qualcosa per cui valesse la pena rimanere col fiato sospeso fino alla fine. Per carità, io non sarò mai stato un fidanzato modello, ho fatto i miei errori, l’ho tradita, ma non sono una persona cattiva. Non andavamo d’accordo, c’erano diversi motivi di scontro tra di noi, ma io con lei volevo starci insieme davvero perché l’amavo. Lei, invece, a quanto pare fingeva di avermi perdonato perché aveva altri scopi”.Il suo lo paragona al recente caso di Sara Affi Fella a "Uomini e donne": “In quasi tutte le tracce audio si può percepire la cattiveria e l’arroganza con la quale si esprimeva nei miei confronti, architettando tutto meticolosamente. Andò persino contro i suoi stessi genitori che le consigliavano di non rendere pubblici dei fatti privati come questi, ma no, lei ormai doveva farmela pagare. In uno si sente Lara che chiede espressamente all’amica: “Cosa faccio, faccio finta di niente e poi lo smerdo davanti a tutta Italia, o aspetto che torniamo a casa e gli dico ‘Ma tu davvero credevi che saremmo stati ancora insieme? Povero stupido! Ahahah’?“. In queste settimane si è parlato di tante altre situazioni assurde accadute a Uomini e Donne, come il caso di Sara Affi Fella, ne è stato inondato il web… ma anche Lara si è presa gioco dei telespettatori, inscenando qualcosa di premeditato. Io, nel bene e nel male sono stato me stesso, lei mi conosce perfettamente e ha saputo magistralmente muovere i fili senza metterci la faccia”