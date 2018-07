Temptation Island: chi sono Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sogna una famiglia,non si sente ancora pronto. Sono loro una delle sei coppie che vedremo a partire da questa sera su​Martina ha 30 anni e lavora come receptionist presso un resort nel Salento, Gianpaolo ha 23 anni e lavora come orafo nella gioielleria di famiglia.Stanno insieme da 5 anni e convivono da 1 anno nella stessa casa con i genitori di lui. Negli ultimi 6 mesi le prospettive di vita troppo diverse li hanno portati ad allontanarsi. Martina vorrebbe avere un figlio e andare a vivere in una casa tutta loro, mentre Gianpaolo vorrebbe continuare a vivere spensieratamente i suoi 23 anni. Questi 21 giorni a Temptation Island serviranno a entrambi per dare una svolta a questo rapporto, nel bene o nel male.