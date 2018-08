Temptation Island, Martina e Andrew insieme a Ibiza dopo l'addio a Gianpaolo?

Martina contro gli haters: «Con Gianpaolo eravamo già in crisi»

Un mese dopo il falò di confronto e la decisione di prendere strade diversecoppia nota al pubblico televisivo per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, continuano a condurre vite separate. Questa sera si conoscerà il destino di entrambi, ma nel fratempo sta facendo il giro del web la notizia che la ragazza e il single tentatore Andrew stiano insieme.A un occhio attento non sono sfuggiti gli indizi disseminati sui rispettiviSembra che entrambi siano volati aper trascorrere le vacanze. Prima Martina è andata a una degustazione di vini con Valentina, la fidanzata di Oronzo, e Lara, l'ex di Michael; poi ha messo like a una pagina di fan che sosteneva la storia con Andrea, che oltre a essere un modello è anche un imprenditore vinicolo.Ambiguo il: «Credo nelle sensazioni a pelle, nell’istinto, in tutto quello che la mia testa sceglie prima del mio corpo».I due si sono conosciuti e confidati durante i 21 giorni di Temptation Island. Andrea l'ha corteggiata sin dal primo momento e Martina ha ammesso di essersi sentita donna in sua compagnia. Al momento della scelta, Martina ha lasciato ilgiudicandolo troppo immaturo e lontano dal voler costruire qualcosa di serio, ma ha anche detto ad Andrea di voler ricominciare una nuova vita da sola. Potrebbe, tuttavia, aver cambiato idea. Con una storia d'amore il bell'Andrea dovrebbe rinunciare al trono. Si parla, infatti, di una sua eventuale partecipazione a Uomini e Donne.