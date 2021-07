Temptation Island , l'indiscrezione choc: «Manuela e Stefano stanno ancora insieme. Ci hanno preso in giro». Dopo l'uscita di scena di Tommaso e Valentina - il 21enne e la 40enne romani che hanno scelto di dividere le loro strade - ad attrarre l'attenzione dei fan, è la storia di Manuela e Stefano. La coppia di Brindisi è arrivata agli Is Morus Relais dopo che Manuela ha scoperto l'infedeltà del fidanzato e ha interrotto la convivenza.

Nel corso delle puntate, i due fidanzati si sono lasciati andare a recriminazioni feroci l'uno nei confronti dell'altra, dando l'idea di essere arrivati al capolinea. Di Manuela, Stefano ha detto: «Lei ha problemi. Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, è una bambina, lo è sempre stata. Ha difficoltà proprio nell'approcciare. Io a volte mi vergogno quando la porto con me. Non sa approcciare, è limitata. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo». Lei ha ribattuto: «È uno schifo di persona. Mi fa sentire brutta. Dice che si vede che il seno è rifatto e che è brutto».

Adesso però spunta l'indiscrezione. Secondo l'influencer campana Deianira Marzano, la coppia è stata avvistata insieme a Brindisi. I fan si dividono: «Ci hanno preso in giro?». Appuntamento alla prossima puntata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 23:05

