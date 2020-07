Temptation Island, Manila Nazzaro consola Antonella Elia: «Nessuno può umiliarci!» e su twitter diventa una star

Antonella Elia

Raga ho bisogno di un Lorenzo e di una Manila nella mia vita che mi consigliano di evitare scelte di m****a#TemptationIsland — Elisa (@Elisa02206600) July 23, 2020

CHI È LA REGINA DELL'IS MORUS RELAIS E PERCHÉ PROPRIO MANILA NAZZARO? #temptationisland pic.twitter.com/VHDQK2LP69 — 𝑰𝒍𝒂 🎡 (@laviecmnt) July 23, 2020

Applausi infiniti per Manila "NOI DOBBIAMO ANCHE ESSERE LIBERE DI DIRE DI NO." Non è che se diciamo di no alle cose che vogliono loro allora devono sentirsi in diritto di umiliarci. Gli uomini non devono mai sentirsi liberi di poterci umiliare 👏 👏👏#TemptationIsland — TheBaldiQueen👑 (@paolabaldi_oo) July 23, 2020

Bimba dell’amicizia tra Antonella Elia e Manila Nazzaro, era davvero l’amicizia di cui avevo bisogno e nella quale speravo ❤️#TemptationIsland pic.twitter.com/2Vbe4I62HJ — auro|baci stellari (@darveyfeels_) July 23, 2020

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 23:01

. Ancora una volta l'ex Miss Italia spicca tra le concorrenti diper i suoi modi di fare, per la gentilezza ma soprattutto per i valori di donna, madre e fidanzata.Le parole utilizzate dadoposono state molto apprezzate sui social. La Elia dopo aver rivisto la clip in cui scopre che il suo fidanzato ha baciato la single Beatrice prova a giustificarlo. «Ma forse Pietro ha fatto così perché ho detto che non l'avrei mai sposato, si sta dando alla pazza gioia», Manila interviene con fermezza: «No Antonella! Adesso basta, noi dobbiamo essere libere di dire di no a quello che vogliono e loro non possono sentirsi liberi di umiliarci». Pronunciate queste frasi su twitter si è scatenato il delirio, in tantissimi hanno quindi eletto Manila la vera Queen di questa edizione.