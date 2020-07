Temptation Island, Lorenzo Amoruso e i consigli per Andrea: «Vorrei vederti felice con un'altra»

di Ida Di Grazia

Lorenzo Amoruso

Lorenzo che lo aiuta con la giacca e poi “dai Andrea un po’ di coraggio piccolino, un po’ di coraggio principino, non ti merita lei. Usa la capoccia.”#TemptationIsland pic.twitter.com/pYd8fuxUDm — mat is hallucinating (@ahoy_boy98) July 30, 2020

Il rapporto che si è instaurato tra Lorenzo ed Andrea è come quello tra padre e figlio. Anche il pubblico l'ha notato e l'ex calciatore, che è molto protettivo, spera di vedere Andrea libero dalla sua Anna che non ha fatto altro che manipolare il gioco per tutto il tempo della trasmissione.Prima del falò di confronto tra Anna e Andrea,prende da parte il ragazzo per consigliarlo e dargli forza: «Deve chiederti scusa e se vuole ricominciare e tu sei d'accordo lo deve fare in un altro modo.. Devi avere rispetto per te stesso». Poi prosegue: «dai Andrea un po’ di coraggio piccolino, un po’ di coraggio principino, non ti merita lei. Usa la capoccia».Un momento davvero tenero e molto apprezzato anche su twitter.

Le parole di Lorenzo ad Andrea

#TemptationIsland pic.twitter.com/DEeoOdaDHu

Raga ma altro che le fidanzate, Lorenzo e Andrea uscite insiemeeeee

fatelo per noiiii#TemptationIsland pic.twitter.com/w4bPHN0GDk — Alice🌞 #renewannewithane #feminist (@lalicecorradini) July 30, 2020

