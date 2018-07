Temptation Island: ecco chi sono Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è una delle sei coppie che a partire da questa sera metterà il proprio amore alla prova nella quinta edizione diLara ha 26 anni e ha un brand di costumi da bagno, Michael ha 30 anni e nella vita fa il tatuatore.Si sono conosciuti 2 anni e mezzo fa e solo 6 mesi più tardi lei si è trasferita a vivere da lui in provincia di Pordenone. Le difficoltà nel loro rapporto si sono fatte evidenti sin da subito. Lara ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire una volta per tutte se Michael sia davvero la persona adatta a lei mentre Michael spera che Temptation Island lo aiuti a scoprire se siano davvero fatti per stare insieme, anche a costo di portare la loro storia a un punto di non ritorno.