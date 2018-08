Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sono l'ultima coppia diad andare al confronto. Lara la scorsa settimana aveva richiesto il confronto immediato, dopo i video del suo fidanzato in cui ha avuto le conferme che cercava, ma Michael decide di non presentarsi.Michael decide di trascorrere il suo week end con la single Rita. Lara va al pinnettu così da poter vedere tutto prima del falò di confronto, le immagini che vede sembrano non farle più effetto: "merito molto di più di questo". Poi vede il suo fidanzato entrare in stanza di Rita e uscirne quattro ore dopo. Rita in un confessionale lo sbugiarda: "Michael mi ha chiesto un contatto fisico, gli unici limiti se li è posti solo davanti le telecamere, non me lo merito e la trovo una mancanza di rispetto verso Lara e verso me stessa". Lara torna in casetta e racconta tutto a Raffaela.E' il momento del confronto, in sotto fondo i Coldplay con "Fix You ". Come sempre montaggio e musiche perfette.Lara chiede alla produzione di mostrare a Michael un riassunto di tutti i video su di lui, che ignora completamente di essere stato smascherato. Al termine Lara si sfoga e lo asfalta: "Un uomo non parla così della propria donna. Un uomo che è stufo di quella donna sai cosa dice? Ti lascio per rispetto tuo perché rischio di finire nel letto di altre persone. Se ero tutta la tua vita, a letto con altre non ci finivi. Io invece ho fatto tutto alla luce del sole". "Io sono stato male ogni secondo - si giustifica Michael - poi ho pensato che parlarne poteva farmi bene. Menter io stavo male e piangevo per te tu stavi con un altro ragazzo. Mi hai spezzato il cuore in mille pezzi". Continua la recita, ma Lara conosce tutta la verità e va giù dura come un caterpillar: " a te interessa solo apparire pulito agli occhi degli altri". E' il momento per Michael di essere smascherato, Filippo mostra il video della "trappola" architettata da Lara. "Tu sei questo, stai giocando a scacchi, ma io sono dieci mosse più avanti di te.Ad un certo punto ho messo avanti me stessa, cosa che tu non fai da anni. Mi hai definito in modo schifoso e poi avrei dovuto aspettarti?. Dopo tutte le lacrime che ho lasciato e posso dire onestamente che desidero un uomo che miami. Io da qui esco da sola". "Se siamo arrivati a questo punto, ci siamo fatti del male - commenta Michael - è perchè siamo sbagliati l'uno per l'altro. Il mio modo di essere gli fa solo male, capisco la sua scelta e la accetto, l'unica cosa che non posso accettare è che possa accettare le frasi che ha sentito a telecamera nascosta, perchè quelle sono parole dette per orgoglio". Lara lascia il falò da solo ma molto più sicura di sè.