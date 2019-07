Temptation Island: chi è Javier Martinez, il single che sta corteggiando Ilaria Teolis

di Emiliana Costa

Mercoledì 24 Luglio 2019, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il single che sta facendo vacillare il cuore diNegli ultimi giorni, il nome diè diventato sempre più ricorrente nelle dinamiche del programma condotto da. Il tentatore è sempre più apprezzato dal pubblico a casa. Ecco le sue "generalità".. Javier è alto un metro e 91. In Italia, ha giocato prima nella Lube Banche Marche, poi nel Volley Civitanova. Infine in serie B a Loreto e poi a Foligno dove ricopre il ruolo di schiacciatore e indossa la maglia numero 7.I fan del programma sono dalla sua parte. Molti non apprezzano infatti il modo in cui Massimo Colantoni abbia trattato la fidanzata Ilaria. Riusciràa conquistare il cuore della bella romana? Lo scopriremo nella finale di Temptation lunedì 29 luglio«Il viaggio nei sentimenti continua».