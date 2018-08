Fra ​Ida Platano e Riccardo Guarnieri è amore vero. Ecco perché

Nello speciale diun mese dopo"sono chiamati a raccontare se stanno ancora insieme e l'esperienza nel programma gli è servita per far evolvere il loro rapporto.la coppia racconta che al rientro è riuscita quasi a superare le rispettive gelosie. Mano nella mano e sorridenti, i due spiegano che una volta usciti da Temptation Island Riccardo ha chiesto di andare a vivere a casa di Ida. «Mi trasferirò a breve, sono convinto», spiega il 40enne. «Sono contenta e piano piano si sta avvicinando anche al mio bambino perché per me quello che conta è mio figlio. Anche se continuiamo a litigare perché pensa che io gli abbia mancato di rispetto», le parole di Ida, che ha confessato di aver ricevuto un messaggio del single Davide, con il quale si era instaurato un rapporto di confidenza. «Abbiamo caratteri difficili, facciamo la guerra e l'amore», conclude la donna.I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e dopo otto mesi di relazione si sono messi alla prova per capire se il loro era vero. Ida era preoccupata perché dopo tante esperienze sentimentali fallimentari desiderava avere accanto un uomo deciso, pronto ad accettare il suo bambino e una vita lontana dalle sue radici.Sull'isola, in preda alle tentazioni e alle "insidie" deihanno vissuto momenti di difficoltà e si sono lasciati andare a situazioni di complicità piuttosto intime. Alla fine del falò di confronto hanno capito di voler trascorrere la loro vita insieme.