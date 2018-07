Temptation Island, scheda concorrenti: chi sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera su canale 5 la quinta edizione di, l’unico docu-reality che racconta i rapporti di coppia e le loro dinamiche. Tra le sei coppie, non sposate e senza figli in comune, che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto e avere conferme sulla propria storia d’amore, ci sonoIda ha 37 anni, è una parrucchiera e ha un figlio di 7 anni. Riccardo è un operaio e vive a Taranto. Si sono conosciuti durante ile stanno insieme da 7 mesi, da quando lei gli ha chiesto di uscire insieme dal programma.Ida si descrive innamoratissima di Riccardo e grazie a Temptation Island vorrebbe capire se lui è l'uomo giusto per lei, data anche la grande responsabilità che naturalmente ha nei confronti di suo figlio. Riccardo, dal canto suo, spera che la partecipazione al programma faccia capire a Ida quanto la sua gelosia sia totalmente immotivata.