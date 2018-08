Giada e Francesco dopo il falò: «Ecco come abbiamo trascorso la prima notte»

Giada e Francesco non si lasciano: «Siamo più innamorati di prima»

tra le coppie protagoniste dell'ultima edizione di, sono intervenuti nello speciale "Un mese dopo" per raccontare l'evoluzione del loro rapporto. Dopo i dubbi di lui e la decisione di tornare a casa insieme, la coppia ha vissuto momenti di ritrovata serenità.raccontano che sono cambiati. «Giada - spiega Francesco - è molto più dolce e affettuosa. Mi ascolta e mi dà più spazio. Io devo modificare i modi e gli atteggiamenti. Mi sono innamorato di nuovo, siamo tornati ragazzini».«Siamo agli opposti, ma uno senza l'altro non riusciamo a vivere. Volevo tanto la libertà, ma mi sono resa conto che non sono libera se non sto con lui», sono le parole di Giada.La coppia aveva scelto di partecipare al programma perché la ragazza non riusciva più a sopportare la gelosia del fidanzato e quest'ultimo - durante i venti giorni trascorsi al villaggio in compagnia delle single tentatrici - aveva capito di voler accanto una donna in grado di dimostrargli il suo amore.Giada in lacrime aveva provato a convincerlo sulla sincerità dei suoi sentimenti e dichiarato di volerlo nella sua vita.