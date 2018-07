Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Falò di confronto anticipato franella terza puntata di “”. E’ stata la ragazza a chiedere di parlare col fidanzato dopo l’ennesimo filmato del ragazzo assieme alla single Federica.Giada ammette i suoi errori: “Non si è guardato dentro, devo capire cosa vuole e devo dirmelo. Da donna mi sono presa la colpa, in amore ho tanti errori e ne sono cosciente. Lui deve rendersi conto che su alcune cose non mi ha portato rispetto. L'ho sempre accettato così com'è”. Francesco vuole al uso fianco una persona che lo renda felice e si rende conto che i lunghi anni di fidanzamento “sono stati dieci anni di merd*”.Il confronto è scoppiettante: “Non mi hai ascoltato per dieci anni, ora non ho voglia di ascoltare te. Il nostro problema è la comunicazione. Tu ti aspettavi di trovarmi a letto con un'altra? Allora non hai capito un caz**”. Nella prossima puntata sapremo se la coppia tornerà insieme a casa oppure separata…