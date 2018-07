Temptation Island, Valentina perdona Oronzo

La seconda coppia che è apparsa in crisi sin da subito è quella composta da, nati sotto le telecamere disono aperchè Ida è molto insicura del loro rapporto. La gelosia non consente di far progredire la loro storia. Riccardo è molto affabile con le tentatrici e i suoi video mandano in crisi nera Ida. In suo soccorso arriva la sua cara amica, conosciuta durante ilIda e Gemma si abbracciano: "Non mi potevate fare regalo migliore, grazie Gemma, grazie a tutti". Gemma le chiede spiegazioni "Ci ho solo creduto io in questo rapporto", risponde Ida che non riesce a trattenere le lacrime. Anche Gemma si commuove: "Devi arrivare fino alla fine, lo devi fare per te. Ci sono passata prima io, lo so lo capisco benissimo. E' come se fossimo due persone in una. Cosa sta succedendo?". "Quello che ha detto Riccardo mi fa pensare che i fatti sono altri e se a 40 anni dici che fai fatica a lasciare il posto dove abiti, vuol dire che mi ha mentito". Per coccolarla Gemma le regala un orsacchiotto "Lo terrò per tutta la vita". Decidono di chiamarlo Amore. "Io ho sentito dirgli che si sente single, tutte le cose che lui ha detto mi martellano nella testa". "Comincia a pensare cosa vuoi tu - dice Gemma - questo deve aiutarti a capire quello che vuoi". "Io sarei andato a vivere con lui anche domani, ma da quello che vedo non mi sembra più convinto della scelta. Sono delusa, confusa , preoccupata. Io lo amo, sentire queste cose mi fa male". "Non puoi passare tutto il tempo a piangere così", prova a consolarla Gemma: "So quello che stai passando, perchè ci sono passata anche io attraverso la sofferenza, ma ora devi pensare solo a te. Non si costruisce una storia sulla paura". Il conforto di Gemma sembra far bene a Ida. Mentre Ida si strugge Riccardo scherza con la tentatrice Stephanie, i due sono particolarmente vicini.