Temptation Island non si farà, Filippo Bisciglia rompe il silenzio: «Mi fa tanto male»

Temptation Island 2022 non ripartirà e, a confermarlo, è proprio lo storico conduttore Filippo Bisciglia. Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata del reality show, ma la produzione ha scelto di non farlo quest’anno. Per cui, la stagione televisiva di Mediaset si concluderà questa sera con la finale dell’Isola dei Famosi per poi intrattenere il pubblico con repliche, serie tv e altri programmi. «Purtroppo quest’anno non sarà così, non ci sarà Temptation» esordisce Filippo in un video postato sul suo profilo Instagram. «Sappiate che anche a me fa tanto male. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato durante questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone, dalla prima all’ultima. Eravamo una famiglia».

Il conduttore sta ricevendo tanti messaggi da oltre due mesi da parte dei fan che sono curiosi di sapere il motivo per cui il programma non partirà. Ma nel video infatti Filippo non si è soffermato né sui motivi della sospensione di Temptation né su come gli è stato comunicato. Per sdrammatizzare ha parlato due suoi tormentoni: «Pensi che io abbia un video per te? Ho in video per te» e anche «Tutto questo è Temptation Island».

Infine, ha augurato a tutti una buona estate, ammettendo che gli mancherà il pubblico quest’anno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 19:34

