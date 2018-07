Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ultime due puntate imperdibili e piene di colpi di scena per “”, il programma leader negli ascolti condotto da. Eccezionalmente saranno due gli appuntamenti di questa settimana: il primoe l’ultima attesissima puntata, in prima serata suNulla è ancora deciso: momenti di confronto e ripensamenti scandiranno le ultime vicende di questa quinta edizione.Nell’appuntamento di lunedì, una delle ragazze metterà a dura prova la sincerità del suo uomo. Intanto, fidanzati e fidanzate si prepareranno a trascorrere un week end da sogno con i single. È l’ultima tappa del viaggio nei sentimenti prima dei falò di confronto. Ma, per una coppia in particolare, il week end sarà carico di sorprese e cambi di programma. Nell’ultima puntata, terminati i ventuno giorni, i fidanzati rimasti potranno finalmente incontrarsi e fare il bilancio finale del loro percorso a Temptation Island. Saranno pronti a rispondere alla fatidica domanda di Filippo: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a o da solo/a".