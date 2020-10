Temptation Island, diretta quinta puntata: è arrivato il momento del "week end da sogno". Il live minuto per minuto

Temptation Island, diretta quinta puntata: Alessia Marcuzzi in tv, per i fidanzati c'è il week end da sogno dei fidanzati. Questa sera ritroveremo la conduttrice che ieri ha annunciato di essere risultata "leggermente positiva" al Coronavirus. Ricordiamo che le puntate che stanno andando in onda sono registrate.

Leggi anche > Nina Moric, audio choc della telefonata: «Minacce da Fabrizio Corona, voglio fracassarti la testa». Anche Carlos teme il padre

Questa sera torna su canale 5 Temptation Island, con Alessia Marcuzzi che guida il racconto di una

imperdibile quinta puntata.

Il viaggio nei sentimenti è giunto alle battute finali e i problemi irrisolti, le incomprensioni e i malintesi delle tre coppie rimaste non possono più essere rimandati.

Se Alberto sembra aver dimenticato la fidanzata Speranza (16 anni di relazione) ed è sempre più vicino alla single Nunzia con la quale è andato a trascorrere un week end da sogno, Francesca sta mettendo fortemente in discussione la sua relazione con Salvo mentre Carlotta deve fare i conti con Nello e la sua infatuazione per la single Benedetta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA