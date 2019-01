Mercoledì 2 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è diventata. L’ex protagonista del reality estivo Mediasetinfatti stamattina è diventata mamma del suo primo figlio, un maschietto. A dare l’annuncio lei stessa dal suo account Instagram: “Ragazzi – ha annunciato - è bello, forte e sta benissimo”.Desirée, che aveva annunciato di essere incinta e che ha tenuto aggiornati i suoi follower durante tutta la gravidanza, è entrata in sala parto stamattina e già ieri sera aveva espresso i suoi timori: “Non è da me – ha scritto durante la notte - lo so. Ma un po’ me la faccio sotto“.Nelle Stories ha dato la lieta novella della nascita e con un post, sdraiata sul lettino dell’ospedale, ha voluto scherzare sul dopo parto: “Giuro non sapevo che il letto fosse verde acqua come il mio pigiamino😂😂😂🎊🤩🎊🤩”.Desirée Maldera, figlia del calciatore Aldo, durante la sua esperienza da tentatrice su “Temptation” era stata molto vicina a Francesco Chiofalo, allora fidanzato con Selvaggia Roma, ma poi ha trovato l’amore con l’attuale compagno, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo.