Ascolti Tv 24 luglio 2023, il lunedì nessuno come Temptation Island

Ascolti tv lunedì 24 luglio 2023, in prima serata su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano ha conquistato una media di 2.548.000 spettatori pari al 17.1%. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.32 – Temptation Island vince con 3.299.000 spettatori pari al 26% di share. Su Rai2 Che Todd Ci Aiuti 463.000 spettatori pari al 3.2% di share.Su Italia1 Le Iene Presentano Inside 598.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Report 892.000 spettatori pari a share del 5.6%. Su Rete4Zona Bianca 653.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 il film Il Giocatore Rounders 406.000 spettatori con share del 2.8%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 139.000 spettatori con lo 0.9%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.122.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.855.000 spettatori con share del 17.5%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 867.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 NCIS 1.105.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.487.000 spettatori (9.1%). Su Rete4 Controcorrente 641.000 (4.1%) e 787.000 (4.7%). Su La7 In Onda 987.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Hotel 305.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove la replica di Cash or Trash 333.000 spettatori con il 2.1%.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA