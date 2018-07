Temptation Island, ascolti al top. Tra i vip anche Marini e Bettarini

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Continuano a trapelare notizie sui possibili concorrenti di Temptation Island Vip, il docu-reality che Simona Ventura condurrà da settembre su Canale 5. E così, dopo i nomi di Valeria Marini (foto) e Patrick Baldassarri, tornati insieme dopo la rottura del 2016, si fanno ora quelli dell'ex marito della conduttrice, Stefano Bettarini, che si metterebbe in gioco insieme alla giovane compagna Nicoletta Larini, e di Alex Belli, che parteciperebbe invece con la fidanzata Mila Suarez, già tentatrice della scorsa edizione del programma e da un anno al suo fianco dopo il burrascoso divorzio dalla moglie. Stando ai rumors, le coppie dovrebbero essere cinque, ma per conoscere il cast completo bisognerà aspettare qualche settimana, anche se circolano voci sul possibile coinvolgimento di Andrea Zenga figlio di Walter e anche lui portiere nelle serie minori con la fidanzata Alessandra Sgolastra, dei cestisti Stefano Laudoni e Valentina Vignali e di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, anche se questi ultimi sembrano poco probabili.Quanto alla schiera di tentatori e tentatrici, sembra che sarà un mix di volti noti e sconosciuti. E mentre cresce l'attesa per l'edizione Vip, crescono anche gli ascolti di quella con concorrenti non famosi, condotta da Filippo Bisciglia, che lunedì ha fatto registrare il suo record storico: la terza delle quattro puntate è stata seguita infatti da quasi quattro milioni di persone, pari al 22,5% di share, raggiungendo picchi di 4.582.000 telespettatori e del 36,1% di share e conquistando i social, con l'hastag #TemptationIsland salito al primo posto nei Trend Topic sia italiani che mondiali, mentre su Facebook e Instagram sono stati raggiunti 1.600.000 account.