Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

attesa puntata di. Domani sera Filippo Bisciglia racconterà quello che è successo alleche hanno partecipato al programma dopo la fine dei loro falò. Sicuramente molta curiosità è concentrata sue Gianpaolo Quarta dopo il particolare legame che lei ha instaurato con il tentatoreAlla fine del falò lei chiede di restare sola, ma secondo qualche anticipazione pare che lei abbia scelto di approfondire la conoscenza cone che sia addirittura volata con lui a Ibiza insieme ad altri tentatori. Brutto epilogo anche per la coppia formata da Lara e Michael, anche se il secondo pare abbia fatto di tutto per riconquistare la sua donna la cosa non sembra andata a buon fine, così come è andata male la conoscenza con la tentatrice Rita su cui Michael si sarebbe gettato ricevendo però un due di picche anche da lei.Le altre coppie pare siano rimaste insieme, anche se ci sono voci contrastanti, per tutte le certezze del caso basta non mancare l'appuntamento con la trasmissione domani alle 21,30.