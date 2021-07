Temptation Island, anticipazioni terza puntata: i video inaspettati per Federico e il pianto a dirotto di Manuela

Temptation Island tornerà lunedì sera per il terzo appuntamento e nell’attesa l’account instagram del docu reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha rilasciato qualche anticipazione sulle avventure delle coppe in crisi protagoniste del programma.

I protagonisti di Temptation Island (Instagram)

Temptation Island, le anticipazioni della terza puntata

Temptation Island arriva al terzo appuntamento e per le coppie in gioco non mancano le soprese. Nella scorsa puntata Tommaso, che ha avuto una liaison con la tentatrice Giulia, e Valentina hanno lasciato il gioco divisi dopo il temuto falò di confronto. Nella prossimo episodio invece, secondo le anticipazioni rilasciate su Instagram dall’account ufficiale del programma, le novità riguarderanno la coppia formata da Federico e Floriana. Finora infatti Federico non ha mai ricevuto nessun video da visionare sulla compagna, ma stavolta il conduttore lo avverte che le cose sono cambiate, destando la sua preoccupazione visto che non se lo aspettava: “Ah – ha risposto a Bisciglia – e allora s’è svegliata…”.

Continuano i problemi anche nella relazione fra Manuela e Stefano. Lei infatti compare in un video mentre piange disperata su una sdraio nel villaggio delle fidanzate, mente il single Luciano, che le è stato molto vicino in questi giorni, cerca di consolarla…

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Luglio 2021, 20:50

