Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: concorrenti in lacrime e la fidanzata che chiede il falò di confronto

Staserà andrà in onda la seconda attesissima puntata di Temptation Island, docu reality per coppie condotto su Canale5 da Filippo Bisciglia e, stando alle anticipazioni fornite dall’account social della trasmissione, le novità per gli innamorati in gioco non saranno poche.

Temptation Island, le anticipazioni della seconda puntata

La prima anticipazione di Temptation Island, ormai nota, è relativa alla coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti: lei infatti viene chiamata dal conduttore per andare a vedere un video nel pinnettu che riguarda il fidanzato, mentre sul web in questi giorni si è insistentemente parlato di una possibile squalifica per Tommaso, a causa di una violazione del regolamento.

Anticipazioni anche per Stefano Socionovo e la promessa sposa Claudia Venturini, che però sembra aver ripensato alle future nozze e momenti difficili per Alessio Tanoni, scoppiato in lacrime dopo aver visto un video della compagna Natascia Zagato. L’ultimo spoilier, non meno gustoso, riguarda un falò di confronto immediato, richiesto da una fidanzata rimasta per ora ancora misteriosa…

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA