Temptation Island, le anticipazioni della puntata di stasera: Giada in lacrime per Francesco

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mancano poche ore alla penultima puntata diin onda su Canale 5 e sono ancora tanti i nodi da sciogliere.sono una delle coppie che vedremo questa sera.Lunedì scorso Giada ha guardato i filmati di Francesco che si è sfogato parlando della sua relazione e ammettendo che in questi nove anni ha sempre messo la sua fidanzata su un piedistallo.Per tutta la durata della relazione, Francesco si è sempre sottovalutato e grazie all'esperienza di Temptation si è accorto di essere infelice. Parole che hanno colpito molto la fidanzata che ha richiesto il falò di confronto finale per fare chiarezza.Nel promo trasmesso in televisione vediamo Giada scoppiare in lacrime e promettere di cambiare atteggiamento. Francesco le darà una seconda possibilità?Stando agli ultimi rumors, però i due avrebbero smesso di seguirsi su Instagram, indizio questo che fa ipotizzare la fine della relazione fuori dal programma.