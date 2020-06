Temptation Island, le coppie: Annamaria e Andrea

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Fidanzati da due anni e mezzo, Annamaria e Andrea vivono a Napoli. Ad avere dubbi sul futuro è Annamaria a causa delle "scappatelle" di Antonio ed è per questo che ha deciso di partecipare alla settima edizione diAnnamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Lei, con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda, lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione, lavora come rider per una compagnia di food delivery. Annamaria, nonostante l’amore che prova per Antonio e l’affetto per la figlia di lui, ha forti dubbi sul loro futuro insieme, complici alcune “marachelle” che appartengono al passato di Antonio. Per leiè l’occasione per scoprire se vale la pena investire il proprio tempo e donare il proprio amore ad un uomo più giovane e di cui non si fida al 100%. Antonio, invece, non ha dubbi: «Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole»