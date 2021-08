Temptation Island addio: Maria De Filippi pensa a un nuovo format. L'indiscrezione. Non ci sarebbe l’accordo tra la Fascino e Banijay, società che detiene i diritti internazionali del format. Nei palinsesti Mediaset c'è un nuovo programma in cantiere.

La bomba è stata sganciata pochi minuti fa dal sito TVBlog secondo cui Temptation Island non avrà altre edizioni. Il motivo sembrerebbe essere di carattere contrattuale «Non ci sarebbe - si legge -l’accordo tra la società controllata al 50% da Maria De Filippi (l’altra metà è nelle mani di Rti-Mediaset) e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format».

Ma la Fascino starebbe già lavorando a un nuovo format, che avrebbe come titolo provvisorio "Ultima fermata". Al momento non ci sono conferme ma effettivamente durante la presentazione dei palinsesti Mediaset risulta esserci proprio una nuova trasmissione a cura della fascino, ancora senza titolo, e che non vede alla conduzione Maria De Filippi, che sbarcherebbe in tv nei primi mesi del 2022.

