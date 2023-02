Temptation Island 2023 torna dopo due anni: chi sono i concorrenti, Filippo Bisciglia conduttore

Dopo due anni, torna ufficialmente Temptation Island. Adesso è ufficiale il reality dei sentimenti tornerà nell'estate del 2023. Una notizia rassicurante per i fan del programma, rimasti delusi lo scorso anno dall’esperimento di Ultima Fermata, la versione fax simile del programma, che si è rivelata un flop agli ascolti.

La notizia

Dopo due anni, finalmente ecco tornare uno dei reality show targati Fascino, ovvero la casa di produzione di Maria De Filippi, che è già alla ricerca dei nuovi protagonisti di Temptation Island 2023. A renderlo noto ci ha pensato la striscia pubblicitaria che passa già su Canale 5 in questi giorni durante la messa in onda dei programmi di Maria De Filippi. E ai molti fan del programma non è sfuggita la striscia pubblicitaria di oggi, apparsa durante Uomini e Donne. Una notizia che ha scatenato le reazioni dei social con molti utenti che non vedono l'ora che arrivi l'estate per assistere ai siparietti che andranno in scena tra un tradimento e l'altro.

I casting di #TemptationIsland che riaprono proprio il giorno di #SanValentino pic.twitter.com/a9r01xYX4y — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) February 14, 2023

Aperti i casting

Iniziano dunque ufficialmente i casting e, come sempre, l’invito a partecipare è per le coppie dai 20 fino ai 35 anni di età senza figli in comune, in crisi o alla ricerca di un equilibrio d'amore perduto. Una scelta quasi obbligata per la rete, quella del ritorno del format. Inevitabile fare i conti con una richiesta insistente da parte del pubblico per il format legato alle tentazioni, che nel corso delle dieci edizioni italiane in onda dal 2005 non ha mai deluso le aspettative.

Già nell'aria



L’idea di riportare Temptation Island all’interno dei palinsesti di Canale 5 era già nell'aria da tempo. Durante la presentazione dei palinsesti 2022/2023, l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, infatti, non aveva chiuso a questa possibilità: «Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti». L'unica cosa ancora non certa è se la conduzione sarà affidata, ancora una volta, a Filippo Bisciglia, volto storico del reality e amatissimo dal pubblico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 20:45

