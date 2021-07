di Ida Di Grazia

Temptation Island 2021, Tommaso tradisce Valentina con Giulia:«Ci siamo baciati». Il video sciocca tutti. Il colpo di scena durante la seconda puntata che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it. Lo studente romano sembra aver perso la testa per la giovane corteggiatrice.

Leggi anche > Temptation Island 2021, diretta seconda puntata: colpo di scena per Valentina e Tommaso e la coppia Claudia-Ste

La seconda puntata di Temptation Island 2021 ha preso una svolta piuttosto hot. Se nell'anteprima gli spot mostravano un Tommaso geloso della sua Valentina e pronto a uscire dal gioco con un falò di confronto, le immagini hanno mostrato ben altro.

Dopo aver visto il video di Valentina scherzare con i corteggiatori l'atteggiamento di Tommaso Eletti è cambiato, prima il duro sfogo: «Sta stro*za di me*da, è venuta qui a pigliarmi per il cu*o? Non mi fido più, ma che schifo fa? Non riesco neanche più a vederla in faccia».

Poi ha iniziato ad avviciniarsi alla corteggiatrice Giulia, prima quasi timidamente poi in modo sempre più insistete e le risate si sono trasmormate in carezze e a quanto pare anche in baci. I due si sono prima nascosto sotto una coperta e poi entrati nella stanza delle single è scattato il bacio.

A rivelarlo è la single Giulia in una confessione alle altre ragazze. Valentina sembra non crederci e pensa che quella di Tommaso sia tutto fatto per farla ingelosire: «E' una tattica. Lui non mi avrebbe mai fatto del male. Me l'ha proprio detto che se l'avessi ferito ne avrebbe acchiappata una e si sarebbe vendicato».

Filippo Bisciglia la falò le mostra nuove immagini e questa volta sono inequivocabili, o meglio i suoni, Tommaso sembra in crisi. «Mi ha levato la vita per la sua gelosia, poi per livore ha iniziato a flirtare. Lui è geloso anche se bacio il mio gatto, quello che ha visto è che non lo regge. Io non posso vivere come un'eremita. Lui non riesce a gestire una donna come me, non ha la maturità per gestirlo».

Filippo le mostra anche un quarto video dove però Tommaso non si nasconde più e questa volta Valentina vuole un falò di confronto immediato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 23:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA