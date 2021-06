Temptation Island 2021, Tommaso pazzo di gelosia per Valentina: «E' stupida». Con diciannove anni di differenza la coppia romana è già nelle tendenze twitter. Durante la diretta della prima puntata Tommaso non è riuscito a trattenersi e sembra essere sul punto di esplodere da un momento all'altro.

Leggi anche > Temptation Island 2021, diretta prima puntata: tra le coppie c'è già aria di crisi

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono fidanzati da un anno e sette mesi. Valentina, 40 anni. Separata dal 2016. Vive a Roma con Tommaso da novembre 2019. Lavora come hostess. Tommaso, 21 anni. Ha studiato alla Marymount International School. Sportivo. Sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board.

E' Valentina ad aver deciso di partecipare a Temptation Island 2021 a causa della gelosia eccessiva di Tommaso. Durante la prima puntata Tommaso ha già visto due filmati nel pinnettu in cui Valentina prova dei costumi. Un gesto comune che però manda in crisi il ragazzo: «Ah il bikini si mette? - commenta Eletti - Io le ho preso i costumi interi e ora mette il bikini. Ma è stupida! Quel costume secondo me è un po' troppo scollato». Durante uno sfogo con una delle single Tommaso si sfoga: «Lo so che non ha fatto nulla ma io sono troppo insicuro e lei è troppo bella»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA