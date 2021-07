Temptation Island 2021, le single donne per la prima volta contro uno dei fidanzati: «Lei è una santa»

Temptation Island 2021, per la prima volta le single donne contro uno dei fidanzati: «E' una santa». Durante la diretta della prima puntata andata in onda giovedì sera, le ragazze single si coalizzano e prendono le parti della fidanzata. Ma andiamo con ordine.

Incredibile ma vero all'interno di Temptation Island 2021 per la prima volta nella storia del programma le single si "coalizzano" contro uno dei fidanzati e danno raggione alla sua compagna. Stiamo parlando della coppia formata da Jessica e Alessandro, fidanzata da 7 anni.

Jessica e Alessando convivono da 2 anni, a scrivere a Temptation Island è Jessica: «Da quando siamo andati a convivere, da ragazzo intraprendente e pieno di vita è diventato un bradipo, senza più interessi né entusiasmo per nulla. Siamo come due coinquilini e mi annoio mortalmente».

Una dichiarazione che è diventata molto chiara durante la diretta della prima puntata di Temptation con Alessandro impegnato solo ed esclusivamente a curare il suo aspetto fisico. Per lui pasti ad hoc ed esercizi mirati. Atteggiamento che ha fatto storcere il naso alle single del villaggio che in teoria dovrebbero tentarlo.

Le telecamere riprendono Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia e Gabry chiacchierare tra loro e sembrano essere tutte d'accordo con Jessica, anche per loro Alessandro è noioso. C'è chi scherza sulla sua fissazione per il cibo: «Con tutto quello che fa non ha nemmeno la tartaruga», e chi solidarizza con la fidanzata: «Se io potessi consigliarglo, gli direi di non lasciarla perché quando la trova un’altra poveretta che lo sopporta... Quella è una santa». Parole che hanno fatto molto piacere a Jessica.

