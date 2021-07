Temptation Island 2021, settimana prossima doppia puntata per il finale di stagione. A differenza di quanto previsto all'inizio il docureality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia terminerà martedì 27 luglio. La conferma durante la diretta della quarta puntata.

L’ultima puntata di Temptation Island 2021 non andrà più in onda di lunedì 2 agosto come era stato inizialmente previsto, ma terminerà martedì 27 luglio.

Le ultime due puntate andranno dunque in onda una dopo l'altra: la quinta lunedì 26 luglio, la sesta e ultima dove scopriremo cosa è accaduto alle coppie un mese dopo l'uscita dal programma martedì 27 luglio.

Scoprire dunque se Tommaso e Valentina sono tornati insieme dopo essere usciti dal programma già alla second apuntata, se Floriana ha cambiato idea ed è tornata insieme a Federico.

