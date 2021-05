Temptation Island 2021, tutte le novità: quando inizia, il conduttore e il cast delle coppie

Temptation Island 2021, tutte le novità: quando inizia, il conduttore, il cast delle coppie. Il profilo instagram della trasmissione targata Maria De Filippi, ha lanciato l'alert "stiamo tornando", e la ricerca dei nuovi concorrenti è partita a marzo.

Con la pubblicazione da parte di Publitalia, concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, delle variazioni relative ai palinsesti estivi, possiamo già svelarvi quando partirà la nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality più atteso e dell’estate.

Si parte mercoledì 30 giugno, ma solo per la prima puntata, perchè le successiveandranno in onda di lunedì, sempre su Canale Cinque, fino al 2 agosto, salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. Alla conduzione torna Filippo Bisciglia.

Per quanto riguarda le coppie non ci dovrebbero essere mix tra vip e nip, la nuova edizione dovrebbe tornare al format originale, con gente non famosa. Per ora nessun aggiornamento sulla versione Vip condotta lo scorso anno da Alessia Marcuzzi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 17:24

