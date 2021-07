Temptation Island 2021, Alessandro e Jessica si sono lasciati. Lui frequenta la single Carlotta, lei finisce nella bufera. Gli ex fidanzati confermano così, durante la diretta dell'ultima puntata, la scelta fatta durante il loro falò di confronto finale.

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera si sono lasciati definitivamente. Durante l'ultima puntata di Temptation Island 2021 andata in onda martedì sera, abbiamo scoperto cosa è successo alle coppie un mese dopo l'uscita dal programma.

Alessandro, dopo essere andato a casa di Jessica a prendere le sue cose sta frequentando la single Carlotta: «E' fantastica, sono stato tre giorni con lei a Roma e spero che tutto vada bene, anche se io non sopporto molto le relazioni a distanza, sono un po’ geloso».

Jessica ha confessato a Filippo di voler bene ad Alessandro e di sentire il single Davide, che però non ha mai incontrato. Parallelamente alla messa in onda dell'ultima puntata su Jessica si è scatenata una bufera social a causa di suoi vecchi post pubblicati sui social particolarmente violenti e/o razzisti.

Un canale YouTube Issima91 e poi Trash Italkiano hanno pubblicato dei vecchi post Facebook che risalgono al 2017 e 2018, in cui Jessica commentanto alcune edizione di Temptation Island, o di altre trasmissioni tv ha usato un linguaggio molto pesante.

Tra questi il commento fatto nel 2018 rivolto all’ex tronista Nilufar Addati, che ha partecipato a Temptation Island, in cui la chiama:«Cessa e scema», fino ad usare una terminologia che preferiamo non ripetere. E quelli che abbiamo pubblicato sono solo alcuni dei post che circolano in rete, come ad esempio il suo supporto verso Harvey Weinstein, il produttore cinematografico condannato per stupro e violenza sessuale.

