Temptation Island 2020, anticipata la nuova stagione. Ecco quando si parte

Temptation Island

Antonella Elia con Pietro delle Piane

#SaveTheDate: UFFICIALE ci vediamo GIOVEDì 2 LUGLIO con la prima puntata di #TemptationIsland! Ci sarete, vero? 🔥 pic.twitter.com/wLa4kHlNlq — Temptation Island (@TemptationITA) June 22, 2020

. Cambio di programma in casa Mediaset, nonostante sui listini Publitalia il docureality di canale 5 fosse in programma martedì 7 luglio, è arrivata la nuova data di inizio del reality tanto atteso.Arriva via twitter l'annuncio tanto atteso dal pubblico di canale 5. A differenza di quanto anticipato solo poche settimane fa Filippo Bisciglia &Co tornano prima del previsto,. Le registrazioni della trasmissione sono già partite, ma ancora non sono state ufficializzate tutte le coppie. Per ora sono confermate: