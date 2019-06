Temptation Island 2019: Sabrina e Nicola

Lunedì 24 Giugno 2019, 16:04

i sono innamorati subito. Stanno insieme da due anni. Se per Nicola la differenza d'età non è un problema per Sabrina che ha sempre avuto uomini più grandi lo è. Per questo ha deciso di scrivere a Temptation Island 2019 Sabrina ha 42 anni, ha alle spalle due matrimoni di 5 e 10 anni con degli uomini più grandi di lei e ha 4 figli. Nicola invece ha 30 anni ed è un impiegato. Si sono conosciuti e si sono innamorati subito. Sono fidanzati da 2 anni. Per Nicola la differenza di età non è un problema: «Ho sempre frequentato donne più grandi di me anche prima di mettermi con Sabrina». È Sabrina che decide di partecipare a: «C’è una notevole differenza di età tra di noi. Non ho mai creduto nei rapporti come il mio, ho sempre avuto uomini molto più grandi di me e mi sono sempre detta ‘mai uno più giovane’. Invece ci sono cascata! ad oggi mi chiedo se la nostra relazione possa realmente durare nel tempo con tutta questa differenza di età. Credo che alla lunga questo aspetto possa pesare sulla coppia anche se lui dice di no perchè è sempre stato attratto da donne più grandi».