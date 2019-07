Temptation Island 2019, quinta puntata: tre le coppie all'ultimo falò, con una sorpresa

Antonella Clerici pazza di Temptation Island 2019: «E' ipnotico», e non è la sola​

Lunedì 22 Luglio 2019, 12:06

In prima serata su Canale 5, quinto attesissimo appuntamento conche seguiremo come sempre in diretta suPer le tre coppie rimaste è il momento della resta dei conti. Questa seraPer il docu-reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia che si è confermato, anche nella quarta puntata, leader indiscusso degli ascolti, è tempo di verdetti.Per Katia e Vittorio,, Sabrina e Nicola, le tre coppie diè arrivato il momento della resa dei conti.Nella quinta puntata, infatti, per loro ci sarà l'ultimo infuocato falò prima del confronto finale. Tra dichiarazioni importanti, dubbi, lacrime, promesse e vicinanze speciali, i fidanzati e le fidanzate, avranno forse la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare al programma. Ma attenzione quella di questa sera non è l'ultima puntata, perchè lunedì 29 luglio, ci sarà una nuova puntata "Temptation Island e poi ..." in cui scopriremo cosa è successo alle sei coppie dopo essere usciti il programma.