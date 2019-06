Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo

Temptation Island, Bisciglia: «L'isola delle tentazioni? Non è il reality dei tradimenti, è la vita reale»​

Lunedì 24 Giugno 2019, 15:50

sono di Napoli. I due sono fidanzati da 13 anni e non convivono: sono entrambi a casa dei genitori. A scrivere aè Nunzia perchè dopo tutti questi anni insieme ha bisogno di più certezze.Nunzia ha 26 anni, lavora nell’attività di famiglia e si sta per laureare in giurisprudenza. Arcangelo, invece, ha 28 anni ed è uno studente universitario.Arcangelo è stato il primo ed unico ragazzo di Nunzia. È proprio Nunzia che decide di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019 e scrive per partecipare: «Siamo insieme da 13 anni e Arcangelo – ( a dispetto del nome ndr) – me ne ha fatte passare tante. Io mi sto per laureare, sono cresciuta e voglio accanto a me un uomo maturo perché voglio un rapporto sentimentale stabile e sogno il progetto di una famiglia. Io vorrei che lui fosse come mio padre, invece lui è immaturo e pensa solo a serate e viaggi… Ha 28 anni e ne dimostra 18. Sto iniziando a pensare che Arcangelo non sia quello giusto. È un eterno bugiardo e ho dovuto persino scaricare l’applicazione per trovare il cellulare per capire dove vada la sera, perché lui non me lo dice. Ad oggi non riesco a vivermi un momento bello perché la beffa è sempre dietro l’angolo. Dopo 13 anni ho voglia di capire».Dal canto suo Arcangelo è chiaro: « La vita è una sola e va goduta»