Temptation Island 2019: Massimo vede Ilaria con Javier, prima piange poi distrugge il villaggio

Lunedì 15 Luglio 2019, 23:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è uno dei fidanzati di quesa sesta edizione di. Da subito molto vicino alla single Elena, con cui forse c'è stato un bacio, è impazzito quando ha visto il video della sua fidanzata Ilaria vicino al single Javier. Durante lache abbiamo seguito suMassimo Colantoni all'interno del villaggio è sempre appiccicato alla single Elena. Tra i due l'attrazione è fortissima e forse è scattato anche un bacio, ma le immagini che abbiamo visto durante lache abbiampo seguito in diretta su, non sono molto chiare. Video che ha visto anche la fidanzata Ilaria, è l'ennesimo colpo al cuore, perchè non c'è settimana in cui non abbiamo un video del suo fidanzato avvinghiato alla tentatrice. Per la prima volta però le parti si sono invertite.All'ennesimo video Ilaria è stufa, decide di rientrare nel villaggio e viversi quest'esperienza in sieme al single Javier che la porta a conoscere la sua famiglia. Un gesto che la colpisce. «Pensa a te e togliti di dosso la gente che ti fa stare male - dice il padre di Javier - Le persone che ti fanno male non devono fare parte del tuo mondo. La vita è una sola, goditela». «Sto scoppiando di gioia ora. Ho capito che certe cose non le merito». A vedere il video c'è anche Massimo che accusa il colpo, dimentica completamente i suoi atteggiamenti: «Ho buttato due anni e mezzo. Non so se ricorda cosa abbiamo fuori. Se ha preso una decisione che lo prendesse e andasse a viverselo fuori. Io posso stare male, perché starò male, ma posso riprendermi la mia vita. A me manca tanto Ilaria», una volta rientrato al villaggio: «Pagliaccia, ragazzina di mer*a»., ma supporta Ilaria e anzi vorrebbe vederla felice tra le braccia di Javier.