Temptation Island 2019: Katia e Vittorio

Lunedì 24 Giugno 2019, 15:49

Vittorio e Katia sono fidanzati da due anni e mezzo ma non vivono insieme. Partecipano aperchè Vittorio vede la sua compagna sempre sfuggenteVittorio ha 31 anni ed è responsabile marketing. Katia ha 25 anni, vive con i genitori, ha un fratello gemello e ha lavorato come commessa fino a pochi mesi fa. I due sono fidanzati da due anni e mezzo ma non vivono insieme.Vittorio vive da solo, ha più volte chiesto a Katia di andare a vivere insieme, ma lei prende tempo.È Vittorio che scrive a: «Ho scritto io in accordo con lei. Sto con Katia da due anni e mezzo, sono innamorato di lei. Non so se dire la stessa cosa di lei. La vedo sfuggente nei miei confronti. È molto concentrata su se stessa, invece io sono innamorato pazzo. Sono stati due anni intensi, abbiamo fatto dei viaggi, delle serate, ma entrambi abbiamo una grande libertà fin dall’inizio. Lei fa le vacanze con le sue amiche, va a ballare anche da sola e quando torna tardi la sera ed io mi arrabbio lei, tra il serio e lo scherzo, mi risponde ‘ringrazia che sono tornata!’. Se le chiedo perchè sia così distante mi dice che fa parte del suo carattere. Temptation Island mi servirebbe a capire se realmente è innamorata di me».