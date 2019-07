Temptation Island 2019, la mamma di Katia Fanelli: La vita segreta della bionda fotonica

Venerdì 5 Luglio 2019, 18:25

“Sono stata felicissima per quest’occasione arrivata per Katia e Vittorio. La prima volta che ha deciso di partecipare ai casting, Katia è venuta da me e mi ha detto: “Mamma, ho voglia di fare un’esperienza nuova”…”, Giovanna, la mamma di, la bionda “fotonica” di, parla della figlia prima del suo ingresso nel reality estivo Mediaset.Katia è come la vediamo sul piccolo schermo: “Frizzante, esattamente come la vedete in tv - ha spiegato in un'intervista al "Magazine di Uomnini e donne" - Non si accontenta mai, passeggia per casa sempre in tiro. È molto vanitosa e finché non è convinta di come è vestita si cambia mille volte. Con noi ha un bellissimo rapporto: si confida, ci tiene ai nostri consigli. Come genitori, ora che ha venticinque anni, tendiamo a lasciarla libera. Ci fidiamo delle sue decisioni. È molto legata anche a sua sorella e a suo fratello gemello Diego”.Da lei aspettiamoci colpi di scena: “Mia figlia si sta mostrando esattamente se stessa. Le piace divertirsi, scherzare, ama ballare e anche pavoneggiarsi. Si guarda allo specchio, cambia look: è pazza per i vestiti. Sicuramente non è una persona che ha peli sulla lingua, perciò in qualsiasi momento in cui ci sarà qualcosa da dire saprà far sentire la sua voce. Anche lei, poi, naturalmente ha le sue fragilità, ma è una persona positiva e gioiosa che sa sorridere alla vita”.Belle parole per il fidanzato Vittorio: “Conoscendo il fidanzato di mia figlia e la sua famiglia non credo vedranno di buon occhio l’esuberanza di Katia. Vittorio è tutto l’opposto e su di lui non posso che spendere belle parole. Sa, quando mi accompagna a fare delle commissioni, mi apre la portiera della macchina, mostrando sempre un estremo garbo. È un galantuomo: un ragazzo d’altri tempi. Mi dispiacerebbe molto se dovesse andare male tra di loro, ma in qualunque caso la porta di casa mia sarà sempre aperta per lui. È un ragazzo d’oro”.