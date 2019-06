Temptation Island 2019 fa boom, Filippo Bisciglia: «E non avete visto ancora nulla...»

Martedì 25 Giugno 2019, 15:54

eri sera record per la prima puntata di, reality estivo condotto su Canale cinque dall’ex gieffino, oggi affermato conduttore. Con un postha ringraziato il pubblico dal suo accountL’esordio del programma estivo, che ha visto la coppia formata da Jessica e Andrea “scoppiata” a sole quattro ore dall’ingresso nel villaggio dei tentatori, ha sbaragliato la concorrenza con una media di oltre 3,5 milioni di spettatori (pari al 22,3% di share), registrando numeri record anche tra i giovanissimi con oltre il 40% di share sul target 15-34 anni.La cosa naturalmente deve aver fatto molto piacere al conduttore Filippo che dal suo account instagram ha postato uno scatto che lo vede sorridente seduto su una sedia, seguito dalla didascalia: “Partenza BOOM 💥 per la prima puntata di Temptation Island 🌴...- ha scritto sul social - Grazieeeeeeeee a tutti per ieri sera ... eravate tantissimi, incredibile ... ma ho “UNA NOTIZIA PER VOI” (autocit. 😂): fondamentale ancora non avete visto nulla 🔥... #temptationisland #temptationisland6 #mediaset #canale5 #grazieatutti #ioconvoi #voiconme #voiconnoi”.