Temptation Island 2019, Federica Lepanto: «Massimo un immaturo che non ama la fidanzata»

Giovedì 4 Luglio 2019, 18:24

Durante il docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia,, l’ex gieffinasi è subito avvicinata a Massimo Colantoni, scatenando le ire funeste della fidanzata Ilaria Teolis. Lui però ha poi deviato le sue attenzioni sulla single Elena.Lei lo considera un immaturo (“Per come l'ho conosciuto – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - in parte condivido le parole di Ilaria quando dice che è immaturo”) e soprattutto non ama la fidanzata: “Credo che lui non sia innamorato della sua fidanzata. In noi single ha visto un modo per evadere e non si è mai preoccupato, della possibile reazione della sua ragazza dall'altra parte”.Di lei non ha mai parlato: “Dentro il villaggio si condividono insieme tanti piccoli momenti e si ha la possibilità di osservare una persona lungo tutta la giornata. La cosa più rilevante è che non l'ho mai sentito parlare di Ilaria. Tutte le volte che gli altri fidanzati si confrontavano sui loro problemi di coppia, lui si allontanava stufato e diceva di volersi divertire e non rattristare. Massimo non si è messo in discussione, ma ha sempre detto che lui era fatto così e sarebbe stata lei a doverlo accettare”.Dopo un inziale interessamento lui ha cominciato a corteggiare Elena: “Inizialmente non mi ero neppure accorta che lui nutrisse un interesse nei confronti di Elena, finché non ho iniziato a notare che la cercava con lo sguardo. Mi sono allontanata io stessa perché probabilmente non gli avrei potuto dare ciò di cui aveva bisogno. Con Elena avrebbe avuto modo di riflettere sulla sua relazione, perché era una persona -che poteva realmente metterlo in crisi”.