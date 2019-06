David e Cristina da Uomini e Donne a Temptation Island 2019

Lunedì 24 Giugno 2019, 16:15

sono l'unica coppia "famosa" di questa nuova edizione di Temptation Island 2019 . Si sono visti per la prima volta nel mese di ottobre nel programma televisivo. Dopo qualche mese di conoscenza, hanno deciso di abbandonare il programma e di vivere la loro storia. Si sono fidanzati a marzo.David ha 42 anni ed è un imprenditore di Genova. Cristina ha 38 anni ed è una commessa di Novara. David e Cristina si sono visti per la prima volta nel mese di ottobre nel programma televisivoDopo qualche mese di conoscenza, hanno deciso di abbandonare il programma e di vivere la loro storia. Si sono fidanzati a marzo. Ad aprile sono andati a convivere: Cristina si è spostata da Novara a Genova, a casa di David. Per amore lei ha rinunciato a stare con la mamma, la sorella e i nipotini. Attualmente i due stanno vivendo un periodo di forte crisi: Cristina è andata via di casa dieci giorni fa ma ha continuato a sentirsi con David ed è tornata da lui due giorni prima di partire per l’avventura di. La motivazione di Cristina è chiara: «La convivenza con David è difficile. Lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a se donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare. Io sono alla mia prima convivenza e vengo a Temptation Island per capire se con David ho fatto la scelta giusta».Dal canto suo David ha motivazioni diverse: «Ho alle spalle un matrimonio ed una lunga convivenza, due storie molto importanti che mi hanno segnato ed insegnato tanto. Io sono innamorato di Cristina, ma convivendo con lei ho scoperto che ci sono dei lati del suo carattere che non mi piacciono e, dato che non voglio rimanere scottato una seconda volta e, desidero investire in una storia che possa essere duratura, preferisco capire subito se lei è donna adatta a me. Meglio prima che dopo!».