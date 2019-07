Temptation Island 2019, Arcangelo bacia la tentatrice, Nunzia è furiosa: «Per me non sei più nessuno». Poi lo lascia

di Ida Di Grazia

Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo​

Lunedì 1 Luglio 2019, 21:58

Nunzia e Arcangelo sono fidanzati da tredici anni ma non convivono. Una volta entrati nei rispettivi villaggi ognuno di loro ha vissuto l'esperienza diin modo diverso. In uno dei video che Filippo Bisciglia ha mostrato a Nunzia,. Sututti gli aggiornamenti.Dai video che ha visto Nunzia il suo fidanzato non è maturo, anzi è addirittura tutta un'altra persona. Una volta nel pinnettu di, Nunzia ha visto un nuovo video in cui il fidanzato commenta il suo rapporto: «non ero fatto per essere fidanzato, ho provato a lasciarla tante volte ma si è attaccata come una cozza. Io me la tengo buona poi mi faccio i fatti miei».«Per me non ha più senso stare qui. Quello che ha detto ... se tu ti senti forzato a stare con me, per me ce ne possiamo pure andare», Nunzia si sfoga con le amiche e sembra decisa a voler chiudere il rapporto. Le fidanzate vanno al falò. «Filippo io in questi ultimi mesi non stavo bene, ma lui mi diceva che non c'erano problemi, non ero consapevole di tutto quello che ha detto», Nunzia vede al falò un nuovo video durante qeull'esterna ad Arcangelo è stato tolto il microfono per motivi tecnici, ma la telecamera ha continuato a registrare normalmente, Arcangelo però non lo ha capito.Deve intervenire Filippo e fare opera di convincimento per andare al falò. Arcangelo prova ad attaccare Nunzia ma poi vede il video incriminato e si gela. «Se prendi la cosa così hai ragione», prova a giustificarsi «Mi faccio schifo io - lo interrompe Nunzia - perchè». «Io ora come ora vedo solo il male della nostra storia, ma ho bisogno di capire - dice Arcangelo - questa esperienza mi doveva aiutare. Mi fai passare per il cattivo, ma io stavo qui per dare una possibilità a noi due. Ma siamo entrati perchè lo volevi tu e ora ce ne andiamo perchè lo decidi tu. decidi sempre tutto tu. E se ce ne andiamo ora buttiamo tredici anni nella m**da, mi fai solo passare per il cattivo. Non mi dai possibilità». «Ma se tu avessi visto questo video cosa avresti fatto?» gli chiede Nunzia , «mi sarei arrabbiato ma sarei rimasto ancora». Continua il litigio tra i due con Arcangelo che prova a rigirare la frittata. Filippo fa a Nunzia la fatidica domanda: «Nunzia come decidi di uscire da qui», «sola ... per il mio bene».