Temptation Island, Carlotta esce con Nello ma a distanza: «Tu gli affetti te li compri, ma io non sono in vendita». E' il momento del falò finale anche per Nello e Carlotta che esordisce così: «Hai fatto schifo come al solito, hai buttato sei anni al cesso». Il sentimento tra i due è molto forte e il loro è stato uno dei falò più divertenti di questa edizione.

Leggi anche > Temptation Island, Alberto lascia Speranza e corre dalla tentatrice, lei disperata: «Sarei uscita con lui»

Si parte subito con il rinfacciarsi i rispettivi atteggiamenti all'interno del villaggio di Temptation Island.

Carlotta è particolarmente aggressiva, mostra a Nello tutti video con la tentatrice: «Guarda e zitto!». Nello cerca di arrampicarsi sugli specchi e puntare tutto sulla carta «Ma dai sto giocando! Ti fidi di me?», Carlotta è inflessibile «No». Anche Alessia Marcuzzi sembra spazientirsi «Nello stai mandando il video parecchio avanti, dovevi vederlo tutto... durava 20 minuti».

Quando invece è il turno di vedere i video di Carlotta con il tentatore, Nello vuole guardare e leggere ogni singola parola. Sono comunque una coppia molto buffa.

«Sono sempre stato coerente ma non c'è mai stato un momento in cui ho pensato di baciarla», dice Nello. Carlotta continua a rimproverare il suo fidanzato di essere cambiato da un anno e mezzo: «A Nè i complimenti me li sono sempre fatta da sola e tu mi dicevi di sì. Io sono entrata qui dentro pensando che la mia vita iniziasse e finisse con te». «Io sono venuto qui a dirle che voglio sposarla e lei fa così! Io lo capisco che lei è arrabbiata, ma vorrei che capissi che non sono uno scemo. Se fai così vuol dire che non sei più innamorata. Ho capito i miei sbagli e voglio rimediare. Io sono arrivato qui convinto di non aver fatto nulla di male, in tutta onestà tu non hai proprio capito nulla di me. Io capito davvero di essere innamorato di te». «Io sono innamorata ma non voglio più stare così».

Nello vuole uscire con Carlotta, ma lei dice di no, lui prova ad abbracciarla ma Carlotta non vuole essere toccata. La Marcuzzi ora prova a farla ragionare «Carlotta sei molto amareggiata e non vuoi calpestare la tua dignità di donna». Ancora Carlotta: «Mi fa schifo, ripenso a tutte le mancanze che ho avuto. Mi ha fatto venire tremila complessi io che sono la persona più sicura del mondo». Nello vuole una nuova opportunità e chiede ad Alessia di lasciarli soli «Dammi un po' di tempo, usciamo insieme poi se fra dici giorni, un mese non ci vuoi più stare te ne vai, mi faccio da parte». Continua il siparietto tra i due, anche Alessia ride di gusto alla fine Carlotta è convinta: «Esco con lui ma a distanza. Io qui mi sono accorta che mi bastava un film con latte e biscotti. Tu gli affetti te li compri, ma io non sono in vendita. Voglio pane e cipolla, sempre sto lavoro! Io voglio tornare a casa e togliermi l'armatura non voglio combattere».

Carlotta quindi esce con Nello in prova, gli concede un mese di tempo per capire se davvero la loro storia può andare avanti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA