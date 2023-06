Temptation Island quando va in onda? La data, le coppie e la location. Tutto quello che c'è da sapere

di Redazione web

Temptation Island e Filippo Bisciglia sono pronti per tornare sul piccolo schermo entro la fine del mese. Per gli appassionati del programma, la nuova stagione torna per farvi sognare con nuove coppie e nuovi "tentatori" provenienti dai palcoscenici televisivi e non, noti al pubblico trepitante. Molte le idiscrezioni in merito alle coppie partecipanti, ma le scelte sembrano essere state confermate: ecco quando inizierà il programma più atteso per l'estate 2023.

Filippo Bisciglia in lacrime a Verissimo: «Avrei voluto un figlio, ma forse ora è troppo tardi»

Temptation Island, ex coppia aspetta il quarto figlio: il video dell'ecografia emoziona i fan

Il ritorno di Temptation Island

I rumor sostengono che la registrazione della prima puntata sarà domani 8 giugno. La cornice scelta è un resort in Sardegna e i protagonisti sono già partiti. La prima puntata, quindi, potrebbe andare in onda il 26 giugno. A spoilerare le date, l''investigatore dei social Alessandro Rosica.

Secondo tale indiscrezione, a prendere parte al programma di Filippo Bisceglia sarà Gianluca Costantino, ex concorrente del GfVip 6 e poi una coppia di fuoco formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Molti fan, inoltre, sostengono che quotati sono anche Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

La conferma?

A sostenere l'avvicinarsi della messa in onda del programma è il ritorno dei social della pagina ufficiale del programma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA