Tapiro d'oro a Cassano su "scappati di casa" del Napoli di Maradona: «Dopo un giorno questi non li ca*a più nessuno. Sono scarsi»

Nuovo tapiro di Striscia la Notizia per Antonio Cassano. L'ex calciatore grazie alle sue esternazioni senza filtro, l'ultima sul Napoli di Maradona, ha ora ricevuto negli anni ben 18 prestigiosi premi e si posiziona al 3° posto in classifica generale dopo Belen e Fiorello.

Nuovo Tapiro a Cassano

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) andrà in onda la prima parte della consegna Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli a Antonio Cassano, i cui commenti senza filtro alzano puntualmente dei polveroni nel mondo del calcio, e non solo.

L’ultima bufera mediatica, in ordine di tempo, è quella sul Napoli di Maradona. In un'intervista a Le Iene l'ex calciatore aveva affermato che i giocatori del Napoli avrebbero vinto lo scudetto solo grazie al Pie de oro, mentre tutto il resto della squadra era formato da "scappati di casa".

Intervistato da Staffelli Cassanno ha così commentato: «Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità. Si sono offesi perché li ho chiamati “scappati di casa”? Tanto dopo un giorno questi non li caga più nessuno: la verità è che erano scarsi», affonda Fantantonio.

Cassano, inoltre, dopo aver pronosticato la vincitrice della Serie A («Incrocio le dita e dico Napoli»), risponde anche a una domanda sulla separazione del secolo, quella tra il suo ex compagno Francesco Totti e Ilary Blasi. «Non posso dire niente, tranne che siate felici e state in pace per il bene dei vostri figli».

